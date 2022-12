: De Russische taal wordt wel degelijk sinds de coup van 2014 gemarginaliseerd. Eind 2016 verbood Kiev het invoeren van Russische boeken, tot dat moment goed voor 60% van de verkopen. Er kwam een quotum: op radio en TV alles minimaal 75% Oekraiens (tot die tijd was 25% van de uitzendingen in het Oekraiens). In 2017 werd besloten dat Russisch, de dominante taal van vele miljoenen mensen in onder meer de Donbass en Krim, geen onderwijstaal meer mocht zijn. Engels en andere 'talen van de EU' wel.

In 2022 werd de Oekraiense publicatie van boeken of tijdschriften in enkel het Russisch verboden. Alleen als er ook een Oekraiense versie van het boek of magazine is, mag het worden gedrukt. Recent nog werd de burgemeester van Kharkov door de geheime dienst (SBU) opgepakt en beboet omdat hij burgers in het Russisch - de belangrijkste taal in de stad - had toegesproken.

Wat betreft de Nazi-links. Wel... standbeeld voor Bandera, voetbalstadion naar Shukhevych vernoemd in Ternopil, winkelcentrum in Lviv dat een swastika op de trap projecteert... NBC News had in maart dit jaar een uitzending getiteld 'Ukraine's Nazi problem is real' en in 2018 schreef Reuters een longread over de zorgwekkende groei van neo-Nazisme in Oekraine.

Het wordt misschien overdreven, maar er is wel iets van aan.