Even voor de duidelijkheid: Wagner is niet afgeknepen, ze kregen allen geen voorrang meer voor materieel en munitie. Wat dat betreft is Prigozhi net een huilende kleuter. En die oproep tot terugtrekking is niet aan Zelensky gericht maar an de Oekraïense troepen in Bakhmut. Bedoeld om het moraal te ondermijnen.