Helaas niet. Vrees juist een versterking van de Groene Dictatuur omdat de coalitie van de te voren al uitbundig aan het flirten is geweest met PvdA/GL. Die (GL, want PvdA heeft zich eigenlijk gewoon overgegeven) willen een nog verdergaand groen waanzinbeleid. Daar zal D66 meer in zien dan in samenwerken met BBB / JA21 / etc die een realistischer beleid willen.

En we weten allemaal dat de VVD onder Rutte er alles aan doet om in het zadel te blijven, dus die zijn niets meer dan het schoothondje van D66 / Kaag (+Jetten).

Als de CDA ballen heeft dan stappen ze uit de coalitie in de Tweede Kamer met als argument dat overal in het land er een breed draagvlak is voor een ander beleid. Alleen dat zou de CDA bij de komende TK verkiezingen wellicht nog wat extra zetels kunnen opleveren. Vrees alleen dat de CDA dit niet zal doen.

Kortom, we worden eigenlijk tot in ieder geval de volgende TK verkiezingen nog harder genaaid omdat ze er nu gewoon flink vaart achter zullen zetten om extreme bakken met geld over de balk te smijten.