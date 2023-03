Die kunnen erbij op de lijst van verdachte personen: invalide ouderen. Van dat tuig dat oogt als hulpbehoevende oldtimers, maar ondertussen wel alles leegrooft. En dan hebben we het deze keer niet over de pensioenpotten die worden geplunderd door de Henk Krol-brigades die in campers door Europa trekken of op identieke e-bikes over de Veluwe zoeven tot werkelijk iedere euro van deze verzorgingsstaat is verdampt. Niet over die strompelende geraniums die gretig benadrukken dat ze het vroeger zoveel zwaarder hadden, maar ondertussen wel een huis konden kopen voor anderhalf jaarsalaris. En niet over die semi-vergaande mummies die ondanks dat ze de hele dag geen zak te doen hebben altijd boodschappen halen op het moment dat de rest van Nederland uit het werk komt, de scholier achter de kassa aanspreken met 'juffie' en een volle kar boodschappen vervolgens proberen af te rekenen met enkel muntgeld. Nee, deze keer gaat het over echte steeldieven die hun buit verstoppen in de geheime ruimtes van hun geprepareerde rolstoelen en zo voor duizenden euro's aan tablets en laptops achterover drukken. Van dat rondzwervend dieventuig zonder vaste woon- of verblijfplaats (nou ja, niet in Nederland) dat hier enkel komt om zoveel mogelijk te stelen. U zou ze bijna een leven in een rolstoel toewensen.