Dat hangt van je partij af. Bij het CDA helpt men graag de medemens, zeker als dit een partijgenoot is die net even een baantje, wat extra grond, of een overheidsopdracht nodig heeft. Vervolgens heeft het Limburgse CDA weer een hekel aan De Limburger en NRC wegens dat stemmingmakende onthullen hiervan.

SGP beeft in het aanschijns des HEERE, heeft een positieve grondhouding jegens overheid en regering en zal de hardwerkende man (zoals vissers) veel steunen.

CU is weer een stuk socialer met zorg voor zwakkeren en die hebben op plaats 3 voor de Eerste Kamer zelfs een man staan die met een anderean samenwoont. Het mag niet van de partij en van God, maar ik vermoed dat ze ook wel eens hun zaad in elkaar lozen.

Verder heb ik er niet zo veel mee. Opgegroeid in het katholieke zuiden en daarna het katholieke Twente geloof ik in de kracht van de absolutie: gewoon lekker doen waar je zin in hebt en na de biecht twee weesgegroetjes opzeggen en de zonden zijn weer vergeven. Geeft een fijner leven dan die protestantse laatste oordeelvrezers.