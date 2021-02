Een direct antwoord: NEE! Maar de reden is niet alleen vanwege de krankzinnig veel te grote ambtenarenkliek en onbegrijpelijk inefficiënte huishouding bij oa Sociale Zaken en Economische zaken. De zuiverheid en kracht van wat vroeger werd opgebracht door natuurlijke vlijt en saamhorigheid. Door verregaande, en ook zo toegelaten verdunning van normen, waarden, gezag en identiteit is de samenleving als het ware ‘verzand’, wezenlijkheid loopt als droog zand door de vingers. Niet alleen opgelegd vanuit verre bureaucratie maar zeker ook niet effectief tegengehouden. Noem het onverschilligheid. De nu ontstane drab die we als ‘multicultuur’ trachten te duiden en uit schaamte verheerlijken, is een grote catalysator van individualiteit en dus van sociale spanningen. Deze kanaliseren we ook niet dus de meest realistische insteek is: wen er maar aan.

Dit is en blijft nieuw Europa. Met alle geïmporteerde ellende van dien. Gaat noooooooooit meer weg want misbruik Grondwet(-ten). Gefeliciteerd politieke correcten!