Nietzsche | Also sprach Zarathustra | 57 - Von alten und neuen Tafeln - 13:

"Aber gut essen und trinken, oh meine Brüder, ist wahrlich keine eitle Kunst! Zerbrecht, zerbrecht mir die Tafeln der Nimmer-Frohen!"

(But to eat and drink well, my brethren, is verily no vain art! Break up, break up for me the tables of the never-joyous ones!)