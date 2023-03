Een hoop Sophie Hermans bashing hier weer. Terwijl ik haar helemaal niet zo slecht vond in Buitenhof, beter in ieder geval dan Kaag. Dat die tsunami's klaplopers uit de derde wereld tegengehouden moeten worden in EU verband, ben ik met haar eens; ze deed er wat voorzichtig over (ze sloot het niet uit), maar er moeten hekken op de volledige EU buitengrens geplaatst worden, en pushback beleid op zee. Dat Rutte binnenkort met Meloni 'de boer opgaat' in Afrika om daar deals te sluiten over het terugnemen, tegenhouden, 'opvangen voor asielaanvraag in de EU, bv Nederland', daar heb ik veel minder vertrouwen in. Je brengt jezelf hooguit in afhankelijkheidsposities van allerlei schimmige landjes en hele en halve dictatortjes die de EU alleen maar zien als melkkoe, en steeds meer geld zullen eisen.

Maar verder is wat Hermans - en in het verlengde Rutte - voorstelt en te bieden heeft, natuurlijk allemaal veel 'too little, too late', waarbij het ook altijd opvalt dat de VVD (vroeger Bente Becker) immigratie en asiel alleen belangrijk vindt als er een belangrijke verkiezingsdatum nadert.

Niets hoor ik Hermans zeggen over allerlei maatregelen die Nederland als zelfstandig land zou kunnen nemen (met uitzondering van die achterlijke dwangspreidingswet). Nou hoeft ze wat mij betreft niet meteen voor te stellen om het Vluchtelingenverdrag uit 1951 op te zeggen (hoewel dat een krachtig signaal aan onze vrienden in de EU en aan de derdewereld zou zijn), maar waarom is illegaliteit nog steeds maar niet strafbaar gemaakt? Waarom worden de bussen die asielzoekers dumpen op de deurmat in Ter Apel niet geconfisqueerd en hun chauffeurs aangeklaagd wegens mensensmokkel? Waarom worden die criminele, kansloze asielzoekers uit Noord-Afrika niet gewoon in de reguliere gevangenis opgesloten? Hoe kan het dat uitgekookte ouders in bv Syrië een klein kind (soms maar 6 jaar oud, las ik) aan een mensensmokkelaar meegeven om zichzelf en hun andere 4 of 5 kinderen op die manier Nederland binnen te hengelen? Hoe kan het dat in Nederland 73% - of was het zelfs 83%? - van alle asielaanvragen gehonoreerd wordt, terwijl in de ons omringende landen dat maar ca 50% is, en in Frankrijk zelfs maar 25%?

Ik vergeet vast nog wel iets, maar dit zijn allemaal voorbeelden van zaken die Nederland zelf kan regelen; daarvoor zijn ze niet afhankelijk van Brussel en de 'verdragen'.