Okay, landelijk "tussen de 10 en 25 procent" en eigenlijk blijft er maar bij een tiende daadwerkelijk 25 procent weg. Maar zo werkt het niet in de koppenindustrie! Want dit is het het langverwachte vervolg op topic Ontkerkelijking* zet door, zes op tien Nederlanders boven de 15 niet religieus*. Het Nederlands Dagblad heeft zelf onderzoek gedaan en ruim 750 kerken vulden hun vragenlijst in. Daaruit blijkt dat corona een vooropgezet plan was om de christelijke grondslag van Westerse natiestaten nog verder te ondermijnen, al durven ze dat niet op te schrijven.

"Veel respondenten schatten de afname van het kerkbezoek op ergens tussen de 10 en de 25 procent, schrijft de krant. In zeker één op de tien kerken blijft meer dan een kwart van de voormalige kerkgangers weg. De terugloop geldt volgens het ND voor alle kerken, van vrijzinnig tot zeer orthodox. Het is 15 maart precies drie jaar geleden dat de kerken in Nederland dicht moesten vanwege corona. (...) Vooral dertigers zijn volgens respondenten weggebleven. Daarnaast worden ook twintigers, tieners én 65-plussers relatief veel genoemd."

Maar, gods soldaten, niet getreurd. Want: "Overigens is er wel een toename van online kerkgangers. Als de fysieke en online kijkers bij elkaar opgeteld worden, ontstaat een ander beeld: "In een minderheid van de gemeenten is dan sprake van een afname (ruim een kwart), terwijl in de rest van de gemeenten het aantal volgers van de diensten gelijk blijft of zelfs groeit", schrijft het ND. Bij 36 procent van de kerkgemeenten is er dan sprake van groei."

Kortom, echt vrij weinig aan de hand.

Waar was u toen Nederland viel?