En dan gaan we nu over naar het gezelligste Urk van Nederland, namelijk Volendam. Wat kan ons het schelen, het is vrijdag. Er is daar een RUZIE tussen Jan en alleman en het is werkelijk fantastisch. Want u dacht misschien dat die Volendammers alleen maar de hele tijd bij elkaar, bij de vriendinnen van hun beste vrienden, bij hun bloedeigen familieleden en bij wie daar dan ook maar zin in heeft in bed kruipen. Nou, dat rally around the paling-gekleuter over die jassen is ook maar schijn. Jantje Smit (van die oma) is ook voorzitter van de voetbalclub en alle Tols en Schilders en Konings en Veermans liggen enorm met elkaar in de clinch. Verdere duiding is ook niet nodig. KIJK DAN! Volendam, het is net een echt dorp.