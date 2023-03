Hahaha uitrijden van mest ernstige stankoverlast noemen. Mensen buiten de randstad hebben er doorgaans geen moeite mee en associëren het juist met de mooie voorjaarsperiode waarin alle vegetatie Werler begint te groeien.

Verder wat punten waar ik een zegje over kan doen:

-Alleen gras: U weet dat we in Europa niet voldoende eiwit telen om de bevolking van voldoende (kwalitatief) eiwit te voorzien? 3x raden welk gewas het meest eiwit/ha levert onder onze klimatologische omstandigheden. Datzelfde gewas, samen met mais (bindt zeer veel co2) en diverse reststromen van voedsel wat niet voor humane consumptie geschikt is zorgt juist voor hoogwaardige dierlijke eiwitten die onontbeerlijk zijn.

Gif spuiten: Alle toegestane gbm (gewasbeschermingsmiddelen) zijn aan strenge regels onderhevig en worden uitvoerig getest alvorens ze überhaupt toegelaten worden.

Antibiotica: In de veehouderij zijn al gigantische reducties behaald. Het is overigens ook zo dat 2e en 3e keus middelen (antibiotica die in humane sector gebruikt worden) alleen in uiterste gevallen en alleen door de veearts voorgeschreven mogen worden.

-Ontnemen grond: googel zelf even wat de toename van hectares landbouwgrond is van de afgelopen 40 jaar.. (Ps. Het antwoord is -550.000 hectare).

Water: Landbouwgrond zuivert juist ook water en houdt ook vocht vast. Maar hoe gaat dat in stedelijk gebied?

Last but not least: ik leef liever van wat de agrarische sector me te bieden heeft dan wat stedelijk gebied me kan bieden. Bakstenen vullen misschien de maag wel tijdelijk, maar dat kauwt zo lang