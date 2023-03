Op het D66-Twitteraccount verscheen zaterdag tussen 16.37 uur en 17.01 uur een serie van zes berichten over een toespraak van Sigrid Kaag. Waar en waarom die toespraak werd gehouden was volstrekt onduidelijk anders dan dat - gezien de eerste tweet – een en ander plaatsvond in een glazen gebouw met uitzicht op het Centraal Station in Amsterdam, dat het binnenkort Internationale Vrouwendag is (Google leert woensdag 8 maart) en dat Robbert Dijkgraaf (m) ook aanwezig was. Op hem werd in de overige vijf tweets overigens niet meer teruggekomen.

Ook was er geen livestream te vinden of een duidelijke aankondiging; het bleef dus bij 5 contextloze citaten van Kaag ‘over conservatisme en seksisme’ die als stukken rood vlees in de online-arena werden gegooid. Al is het moedig hoe ze zaterdag met naam en toenaam ook de islam benoemde als oorzaak van vrouwhaat (sic) en intimidatie.

Maar dat is het niveau waarop de marketing van de D66-leidster inmiddels beland is: een handvol inspirational quotes - Laten wij de generatie zijn die nieuwe doorbraken forceert, TJAKKAAA! - die niet zouden misstaan in Sigrids Scheurkalender. En klaar zijn de magere mannetjes.

Genoeg gelachen. Want Kaag heeft natuurlijk wel gelijk: vrouwen in de politiek kunnen nog altijd niet rekenen op gelijke behandeling. En dit zal niet veranderen door erover te zwijgen. Als ervaringsdeskundige heeft ze het aan den lijve mogen ondervinden. Want waarom krijgen andere vrouwelijke politiek leiders geen kritiekloze gratis zendtijd bij de NPO? Wat zit daar achter, wie zijn die mensen?

Nee, onze democratie werkt niet goed als niet iedereen mee kan doen. Dat is niet alleen slecht voor vrouwen zelf, het is ook schadelijk voor ons land.

De gevolgen zien we deze zondag ook bij Buitenhof. Vijf vrouwelijke politiek leiders aan tafel klinkt mooi. Maar ze moeten natuurlijk wel ondervraagd worden door Twan Huys (m) en geflankeerd door Jesse Klaver (m) om een oogje in het zeil te houden en de hele zaak te mansplainen.

Het rauwe kille gezicht van vrouwenhaat en een daardoor verziekt politiek klimaat wat ik u brom.