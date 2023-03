Rutte wil ons wijsmaken dat het bij deze verkiezingen tussen links vs rechts gaat, en dat we met de linkse wolk in aantocht strategisch moeten stemmen. Op de VVD dus, niet op rechtse splinterpartijtjes. Dat is flauwekul; er wordt geen coalitie geformeerd in de 1e kamer, een stem op rechts is een stem op rechts, punt. De vraag of je op een partij stemt (links of rechts) die met de regering zaken doet, of die wat minder makkelijk te paaien is, die is veel belangrijker. Rutte weet dat hij ook met die linkse wolk prima zaken kan doen.



Enfin. Wat er mis is met dat debat is dat de NPO Rutte de kans geeft om dat lulverhaal te verkopen aan de rechtse kiezer. En de linkse kiezer het idee geeft dat ze beter op die wolk kunnen stemmen. Gewoon politieke zendtijd weer.