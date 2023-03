Het gaat gewoon: rechtdoor

U gaat op 15 maart naar de stembus voor de Provinciale Staten en daarna regeert het kabinet-Rutte IV, net als nu, lekker verder met steun van PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer. Maar voor het zover is moet u natuurlijk niet op allerlei andere partijen zoals de SP of BBB of JA21 gaan stemmen. Gelukkig is daar de bekende presentator Jeroen Pauw die samen met BNNVARA de PR doet voor de vvd en de PvdA-GroenLinks combinatie. De poster 'linksom of rechtsom' is door het vvd-campagneteam bedacht, de uitzending is op 12 maart op primetime op de door u betaalde zender NPO1. Journalistiek relevenat hoor! Hee Pauw. GA GEWOON GOLFEN MAN.