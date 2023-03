Jeroen Pauw snapt ophef niet, stond er vandaag op de site van de NPO en zo is het maar net. De Golfer in Chief van het Mediapark organiseert een debat tussen Mark Rutte (verzonnen door de vvd) en de linkse wolk (ook verzonnen door de vvd) en nu is iedereen die niet van de vvd is daar boos over. Iedereen inclusief het bekende onafhankelijke Kamerlid P. Omtzigt, die in de fractie-Omtzigt ook portefeuillehouder Mediazaken blijkt. En Pieter Omtzigt zou Pieter Omtzigt niet zijn als hij niet een paar prangende observaties zou delen met onze grote vriendin mevrouw de Ombudsman van de NPO.

"1. Drie van de vier politici zijn niet verkiesbaar. Voor een verkiezingsdebat is dat buitengewoon vreemd. Twee van de politici zijn lid van een partij, namelijk de VVD en éen is tevens de huidige premier, die in ons bestel juist gecontroleerd zou moeten worden door de leden van de huidige en toekomstige Eerste Kamer.

2. Zowel VVD als de combinatie PvdA/GroenLinks krijgt ongeveer een half uur zendtijd. Andere politieke partijen krijgen slechts enkele minuten en secondes bij de andere debatten, waar spreektijd evenwichtig verdeeld wordt.

3. Het programma gaat over zaken, waarover de provinciale verkiezingen niet gaan, zoals migratie. De Eerste Kamer gaat wel over wetten over migratie, maar naar mijn beste weten heeft geen van de partijen een verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de verkiezingen van de Eerste Kamer en drie van de vier politici zijn nogmaals niet verkiesbaar voor die Eerste Kamer.

4. Het debat gaat niet over een zeer brisant thema, de gaswinning in Groningen, waarover de premier geen antwoorden geeft en wat de provinciale politiek in Groningen (en in een klein deel van Drenthe) al lang overheerst. Dit valt vooral op omdat voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2021 niemand bij de publieke omroep echt doorvroeg op het kinderopvangtoeslagschandaal, de reden van aftreden van het kabinet."

Is wel zo!

Complete brief daarrrr