Wel opvallend dat de "schennis van eerbaarheid" constant dalende is. De podloodventers zijn dus een uitstervende folkloristische attractie.

Dat zegt iets, dunkt me. Heeft het wellicht iets van doen met de nog steeds voortschrijdende seksualisering van de samenleving? Dat het potloodventen helemaal wegvalt tegen de overdaad aan amateurporno en met name het toenemend aantal seksueel getinte fotootjes en filmpjes, met name de dickpics, die via de smartphone in grote aantallen de wereld rondreizen?

Toenemende seksualisering van alles gaat hand in hand met de toename in aangiftes, dat kan geen toeval zijn, daar is een duidelijke samenhang tussen. Mijn voorzichtige hypothese is dat in feite het aantal gevallen van aanranding en verkrachting ook dalende is, mede ook door een stijgende bereidheid om aangifte te doen.