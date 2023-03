Ergens ben ik toch ook wel een beetje van het kamp Frans en Matthijs. Er lopen zoveel modige mensen rond in Hilversum dat het meteen aangekaart zou zijn als het echt te erg was. Als je tot grote hoogte wilt stijgen dan moet je heel hard zijn voor jezelf en voor anderen, dit zie ik bij vrijwel alle grote bedrijven en organisaties in Nederland. Voor een enkeling kan dit te hard zijn en die moet zich dan wel afvragen of die plek geschikt is voor hem of haar.

Uiteraard zijn er grenzen, er is een schreef waar je niet over moet gaan. De grens ligt wat mij betreft bij het broek laten zakken in een kleedkamer van een meisje (hallo Ali B)