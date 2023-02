Alsof je een dreigbrief van Willem Holleeder gaat corrigeren op spelfouten. Alsof je in de Abu Ghraib-gevangenis bij de leiding klaagt dat het aanbod in de bibliotheek een beetje tegenvalt. Alsof je op de brandstapel loopt te zeuren over het merk lucifers. Zo is het ook met het gemekker van de Consumentenbond over 'krimpflatie' ("Daarbij zit er minder in een verpakking, maar daalt de prijs niet mee") in deze tijden van ongekende prijsstijgingen in de supermarkt: het mist precies het punt. Het grote probleem met duur eten in de supermarkt is namelijk dat eten in de supermarkt duur is. Bovendien: mensen die ieder dubbeltje al om moeten draaien, hou je helemaal niet voor de gek met die kleine verpakkingen.

De mensen die niet ieder dubbeltje om hoeven te draaien kun je verdelen in twee groepen: óf het kan ze niets schelen en ze mikken die kleine verpakking alsnog in hun mandje (en gaan daarna op twitter janken over 102 euro voor een paar boodschappen) óf ze merken het wel en gaan dan lopen klagen bij de Consumentenbond. Maar die klagers worden óók niet voor de gek gehouden, want die hebben de kleine verpakking al opgemerkt. De enige groep die echt last heeft van de krimpflatie, is dus de groep die het niets kan schelen. Noemt u ons maar cynisch, maar wij vinden het een stuk beter voor iedereen dat de supermarkten hun megawinsten boeken over de rug van deze nietsvermoedende A-merkverslaafden, dan dat ze huismerkbukkers nog eens extra uitknijpen.

Niks meer aan doen dus, ACM. Leve het kapitalisme. Leve krimpflatie. Doet u ons nog maar een pak Fruit 'n Fibre van 375 gram.

"Borrelhapjes en tapas" zijn sowieso al te duur (snij gewoon je eigen worst)