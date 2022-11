Een schokgolf ging over de burelen van uw geliefde blog. Altijd als wij aan Spartacus vragen "hoe blijft jouw huid nu zo zacht en je lichaam zo gespierd?" dan glimlacht hij minzaam en wijst op zijn six-pack. "Iedere ochtend een gezond ontbijtje gebaseerd op All-Bran Fruit 'n Fibre van het betrouwbare merk Kellog's, jongens." Groot was onze verbazing dan ook toen wij zagen dat All-Bran Fruit 'n Fibre van het betrouwbare merk Kellog's was genomineerd voor het 'Gouden Windei' van Foodwactch als 'meest misleidende product van 2022'. Is All-Bran Fruit 'n Fibre dan toch niet een ideaal begin van de dag, maar ook geschikt als tussendoortje, voor iedereen die een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk vindt? Maar nee. We zijn namelijk misleid als een stel klanten die denken dat 'Jumbo Feel Immune' ijsthee goed is voor je immuunsysteem. "Er is weliswaar niks mis met de ingrediënten van de cornflakes, maar de inhoud van het pak is met een kwart verkleind, terwijl de schapprijs slechts licht gedaald is. Qua uiterlijk en afmetingen ziet het pak cornflakes er nog hetzelfde uit, maar "de prijs per kilo is in verhouding flink gestegen", meldt Foodwatch". Zo ziet u maar weer. Altijd de verpakking het hele artikel lezen!