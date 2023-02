Geinig superhandig tooltie van de "metropoolregio" Gemeente Amsterdam. Plaatje opklikken voor groot. U kunt nu per wijk kijken of men boven of onder het verbruik van 1.200 m3 zit, het zogenaamde "prijsplafond". En wat ziet ons oog? De uitdrukking "rijke stinkerds" is CORRECT! In Amsterdam-Centrum en Oud-Zuid staan de hele dag de cv's te loeien van vroeg tot laat. Want toch geld zat, grachtengordel, isolatorfolie is voor paupers en/of schijt aan het klimaat want het is een GroenLinks AirBnB. Snel klikken, want DEZE KAART is binnen no time offline wegens privacy en racisme.