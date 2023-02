Een maat uit Australië pakte in 2019 de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Hij had zich een beetje opgeworpen als de reisleider voor een hele groep landgenoten die naar Tomorrowland kwamen. In een groepsapp hamerde hij veel op het goed opletten op de bagage. Effin, ik stond met een lekker koud drankje op de Tomorrowland camping en hij appte of ik wist wat een Uber kost van Boom (tussen Antwerpen en Brussel) naar Parijs. Bleek dat hij zijn koffer met alles erin (geld, paspoort etc.) in de Thalys had laten staan. Hij kon die alleen ophalen in Parijs, ze weigerden de koffer weer mee te geven met de eerstvolgende trein naar Brussel. Ik heb mijn auto meegegeven en een bloedchagerijnig Frans kreng heeft hem midden in de nacht zijn koffer overhandigd. Waardeloze service maar we kunnen nog steeds hard lachen om zijn adviezen aan first timers om de bagage never unattended te laten.