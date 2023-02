Ik heb mij als kind altijd afgevraagd wat ik mij moest voorstellen bij "roert zijn staart". Ik zag dat de in huis aanwezige kat en hond niet doen. Kwispelen of strijdlustig zwiepen met de staart was niet roeren in mijn optiek.

Koeien in de wei die vliegen probeerden te verjagen ook niet en de schapen hadden geen staart van betekenis.

Wat was dat nou, zijn staart roeren?

Vanaf dat ik een jaar of twaalf was en hormonale processen zich in mijn lichaam begonnen te ontwikkelen kreeg ik een vermoeden bij de betekenis van "zijn staart roeren".