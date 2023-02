Hebben wij weer: noemen we de windmolens één keer, in context volkomen terecht, de Nazi's van de Noordzee, staat direct Poetin met zijn denazificatie bullshit voor de deur. "Een Russisch schip in de Noordzee heeft enkele maanden geleden geprobeerd gegevens te verzamelen over windmolenparken." Een Tsar Quichot die daar een beetje onze vogelversnipperaars en energie-infrastructuur ligt te bespieden, daar moeten we niets van hebben en dus is het bootje onder begeleiding terug naar Siberië gebonjourd. Alle media meteen vol over potentiële Russische sabotage alsof de Russen momenteel de capaciteit hebben voor een escalatie van het conflict met een aanval op NAVO-infrastructuur. Prima om rekening mee te houden en voorbereidingen tegen te treffen, maar de kans dat Vladimir op dit moment het risico van een dergelijke aanslag aangaat is minimaal. Over aanslagen gesproken: het bijbehorende MIVD/AIVD-rapport kende nog een interessante laatste alinea. Daarin kaarten de polder-007's aan dat jihadistische Allah-malloten waarschijnlijk proberen te profiteren van de geopolitieke chaos die deze oorlog meebrengt, door bijvoorbeeld wapens uit het strijdgebied te bemachtigen of mee te varen op de vluchtelingenstroom. "In hoeverre zij daarin daadwerkelijk slagen is uiteraard onderwerp van onderzoek, met als doel dit te voorkomen. Desalniettemin zijn dit zorgelijke ontwikkelingen omdat de AIVD in de afgelopen maanden enige toename heeft waargenomen van de aanslagdreiging uitgaande van ISIS richting Europa." Opdat we met die drukte in Oekraïne niet vergeten ook een schuin oog op de haatbaarden te houden.