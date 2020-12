:

In elk geval alle door opgeklopte moraal gedreven megalomane projecten wantrouwen. Zeker als die projecten de neiging hebben parallel gaan lopen met belangen die haaks staan op wat je zegt te willen bereiken en voor je het weet hele andere doelen gaat dienen. Zoals die "green deal" van Timmerfrans, die gebruikt gaat worden als middel om op slinkse wijze een transfer-unie door te drukken.

Ik heb geen simpel plan om de wereld te redden. Dat zou ook van hovaardij getuigen. IK ben bereid om me aan te passen, om in te leveren, om anders te doen, maar dan enkel als ik zie dat wat mij gevraagd wordt onderdeel is van een gewogen plan.

Een voorbeeld. Minder vlees eten, en wellicht uiteindelijk helemaal geen vlees meer eten vind ik niet zo verkeerd. Maar wat ik wel verkeerd vind is het plots geforceerd om zeep gaan helpen van bestaande structuren. Ja, er is in Nederland intensieve veeteelt, en dat levert ecologisch gezien problemen op, maar als we vandaag op basis van een verheven moraal al te hard ingrijpen en vernietigen, dan zal elders, daar waar die verheven moraal niet geldt, dat gat snel gevuld worden en zullen er daar intensievere vormen van veeteelt ontstaan. Kwestie van vraag en aanbod. Hetzelfde geldt voor de droom van groene stroom. Geforceerd groene stroom invoeren betekent dat er elders minder groene stroom voorhanden is. Ik kan in één beweging groene stroom uit mijn stopcontact laten komen, maar die is gekocht met aflaten. Dat is de meest verwerpelijke handel die er bestaat, handel in certificaten.

Dus ja, ik zie het meer in simpele, maar degelijke veranderingen in de wijze waarop wij ons bestaan vormgeven. In hout bouwen bijvoorbeeld, en minder beton gebruiken. Maar dan niet via de rechter afdwingen dat morgen ale beton verboden wordt.