Terwijl het grappige is dat hoe drukker het wordt in Nederland, hoe verder de samenhang uit elkaar valt en hoe groter de afstand van de samenleving tot de macht wordt, ook door meer macht over te hevelen haar Europa, hoe totalitairder de macht wordt.

Het is een wisselwerking tussen samenleving en de macht. De eerste wil meer veiligheid en zekerheid in een wereld waar je steeds meer anoniem bent de tweede wil daardoor dieper inbreken in je privacy om aan die vraag te kunnen voldoen. Immers, daar waar je vroeger de mensen in je omgeving persoonlijk kende en de meeste problemen onderling konden worden opgelost is dit steeds minder waar. Dus die functie gaat de staat overnemen en gebruikt daarvoor alle middelen -technologie- die beschikbaar is.

Er zijn ook mensen die opzoek zijn naar meer gemeenschapszin en zich afzetten tegen de machtscentra die steeds meer macht naar zich toe trekken maar ook aangereikt krijgen. Deze willen deze trend ombuigen, uiteraard zijn die bedreigend voor de huidige status quo. Temeer omdat er gewelddadige elementen tussen kunnen zitten, maar die zitten altijd bij tegenbewegingen. Dezelfde anonimiteit die zo wordt gewaardeerd wordt, zorgt voor een blinde vlek bij de autoriteiten waarvan steeds meer gevraagd wordt om de verloren sociale controle te compenseren.

Dat gaat ongeveer zo: Er is een beweging met anti-overheidsentiment en er wordt binnen die beweging opgeroepen tot geweld, bovendien bedreigd die beweging de gekozen richting, wil die mogelijk zelfs ombuigen. Dus die groep wordt als gevaarlijk beschouwd.

Vind je het niet opvallend dat er steeds vaker wordt gesproken in generalisaties?

Wappies vs volg de wetenschap

Klimaatontkenners vs klimaatredders

Haves vs have nots.

Het punt is dat juist de huidige trend die is van meer gecentraliseerde macht zoals in de VS, Rusland en China. De VS hebben de individuele vrijheid en privacy behoorlijk goed geborgd in de grondwet. Het is de vraag of Europa dat ook lukt. Bij de VS is dat tot stand gekomen door de onafhankelijkheidsstrijd. Europa strijd niet voor meer afhankelijkheid, Europa strijd voor meer macht in de wereld. De kans dat de huidige trend dus juist die is van een Europa dat meer lijkt op een Rusland of China. Centrale macht die permanent probeert die macht uit te breiden vanuit de status quo die het wil behouden.