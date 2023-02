de Temeiertoren

de Gliphoeve

Rooie Sien

the Windows

de Wipdoos

de Windroos

de Sin Towers

de Hunkerbunker

de BonkBunker

de MeidenMall

de Hoersuper

the Red Light Tower

de Glijerbaan

de Pijpenla

Ik vind de Rooie Sien nog het beste, qua Amsterdam en historie. of The Windows.

De naam is klaar, nu de 'klanten' nog.

Wordt trouwens niks, dit ontwerp:

Mensen hebben een hekel om schuin omhoog te lopen, opstoppingen, bovendien krijg je allemaal dat de onderste etages gewoon meer in -uuhh- trek zullen zijn, bovenin zitten alleen maar ladyboys of zo, voor den liefhebbert, die bereid is om er echt voor te gaan.

Bovendien: natuurlijk rookverbod, overal camera's, veel duurder, een hoerenbuurt moet gewoon een beetje sleazy en spannend zijn, maar niet gevaarlijk.

Dit ontwerp is gewoon niet goed, je kan het beter begane grond houden in een soort lange ellips, en met hier en daar zelfs een cafeetje en restaurantje, misschien dan geen alcohol schenken, maar dan wordt het wat menselijker en gemoedelijker.

Bijvoorbeeld overal huisjes als een paddenstoel, of blokhutten, ik noem maar wat, een strandthema, een Mexico thema, ik noem maar wat. Maar in ieder geval niet een toren van acht verdiepingen.