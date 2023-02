Lijkt me ook wel heel vergezocht om te denken dat de mens technologisch in staat is om aardbevingen op te wekken met elektromagnetische straling.

Dat er elektromagnetische effecten ontstaan vlak voor aardbevingen is een andere zaak. En dat kan nog wel eens de sleutel naar betrouwbare voorspelling zijn.

"Spacecraft Saw ULF Radio Emissions over Haiti before January Quake

A French satellite observed a dramatic increase in ultra low frequency radio waves over Haiti in the month before the M7.0 earthquake earlier this year."

www.technologyreview.com/2010/12/09/8...

"Atmosphere Above Japan Heated Rapidly Before M9 Earthquake

Infrared emissions above the epicenter increased dramatically in the days before the devastating earthquake in Japan, say scientists."

www.technologyreview.com/2011/05/18/1...

En mocht er buiten de aardkorst verder nog iets zijn wat invloed heeft op aardbevingen hield ik het toch voornamelijk bij de zon en de maan.

"A solar-terrestrial effect strongly influences volcanism

The presentation focuses on a strong influence of solar wind on seismic and volcanic activity. The activity rates correlate with the solar wind speed and with the geomagnetic indices which reflect the solar induced disturbances of the Earth's magnetic field, Dst and Kp. The data bases of the Global Volcanism Program (Washington), of ISGI (Paris), the USGS, the Osservatorio Vesuviano INGV (Naples) and the OMNIweb (NASA) were accessed. (...)"

ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018EGUGA.....