: Vooraf kon je ook verzinnen dat de verhalen over goede filters in vliegtuigen onzin was, alleen al omdat daar nog geen enkel bewijs voor was. En ook vooraf hadden we kunnen verzinnen dat het handig was om bij te houden waar infecties hoogstwaarschijnlijk plaatsgevonden hadden, zodat we wisten welke maatregelen wel of niet noodzakelijk waren. Kwamen de besmettingen door supermarkten of bouwmarkten? Geen idee dus we gooien de bouwmarkten dicht. Als je met verschillende vaccins werkt is het ook handig om bij te houden de kans op besmetting in de praktijk is per vaccin, en ook de bijwerkingen per vaccin. Voor zover ik weet deed Nederland dat niet. Bijvoorbeeld Hongarije deed dat wel, en maakte de resultaten ook tijdens de pandemie openbaar aan de bevolking. Dat ziekenhuizen mondkapjes op voorraad moesten hebben omdat bij wat voor pandemie dan ook we just-in-time leveringen uit China wel konden vergeten. Met de kennis van jan 2020 had het ook veel beter aangepakt kunnen worden.