Al die exen van me zeiden dat we als vrienden uit elkaar konden gaan. Nou, daar ben ik mooi in bedonderd. #1 Sprak ik pas 32 jaar later weer. #2 pas 30 jaar later weer, #3 na 51 jaar nog steeds niet en toen kwam er eindelijk schot in, #4 had na 3 maanden spijt en wou weer terug. Haar pech was dat ik toen in de armen was gevallen van m'n huidige vrouw.

Dus mijn vraag is: kan het wel waar zijn als vrouwen zeggen: we gaan als vrienden uit elkaar? Volgens mij kan dat niet want dan wordt het toch weer hatseflatsen.