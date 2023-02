Zodra Rutte en zijn deugclub klaar is met excuses aanbieden aan de eilanden en Suriname, met name dat er veel te weinig cash wordt afgerekend en dat ze levenslang en zelfs tot in de eeuwigheid mogen blijven rekenen op gratis geld en dan nog jaarlijks een feestje om dat te vieren (hoeveel gratis geld precies verschilt van een soort slavernij is natuurlijk een foute vraag en een vergelijking tussen alle mensen in die tijd qua status, vrijheid en levensstandaard is ook not done en wanneer deze mensen slaaf werden is al helemaal buiten het boekje), zodra dat eindelijk afgelopen is, dan is er, misschien, tijd voor Yezidi's.

'Wie zijn die mensen' hoor ik trouwens sommigen hardop denken.

Nu ja, het zal dus nog wel even duren.