Ach, die twee actrices zullen die prijs vast wel verdiend hebben, en die neem ik op zich ook niets kwalijk: die hebben een rol aangeboden gekregen en aangenomen, ook bij hen moet er brood op de plank en de schoorsteen roken.

Maar de schrijver van zo'n toneelstuk, en het publiek dat er op af komt, die kun je wel verwijten dat ze een smerige IS rat een bepaalde legitimiteit verschaffen, die totaal onverdiend is. En ook hoe eea 'gebracht' wordt. Ik citeer maar even van een andere reageerder die ergens een kwoot heeft gevonden:

"De voorstelling Laura H. toont hoe dun de scheidslijn is tussen het maken van naïeve keuzes en het zijn van een nationaal terrorismerisico."

Ook hier weer: het woordje 'naïef'. Ik dacht dat een aantal jaren geleden 'vader Hussein' de eerste was die daarmee begon. Hij was destijds regelmatig op tv om te pleiten voor het ophalen van zijn dochter (met zijn kleinkinderen), en hij zei: ''Ja, het is een heel naïef meisje'', en daarna nam de hele policor goegemeente het over: naïeve jihadbruidjes.

Over die Laura H. heeft de schrijver van het toneelstuk of van de biografie - of misschien is dat wel een en dezelfde persoon; geen idee - ook gezegd: ''Ach, Laura H is een moeilijke puber die ergens in haar leven een verkeerde afslag heeft genomen.''

Dat ontzettende 'downplayen', vergoelijken, relativeren, ook dat human interest interviewtje van Margriet vd Linden met Laura H op eerste kerstdag, dat is what makes me puke.

Die ratten zijn/waren helemaal niet naïef; ze wisten heel goed wat zich in dat IS kalifaat afspeelde, dankzij de online propaganda. En ook die onthoofdingsfilmpjes hebben ze allemaal uitgebreid zitten bekijken, vóórdat ze afreisden naar Syrië, hoor.

Als ''Wir haben es nicht gewusst'' 75 jaar geleden al niet als geloofwaardig excuus gold voor de Duitsers in een tijdperk zonder tv, zonder internet, zonder smartphone, dan moeten we geloven dat deze 'naïeve jihadbruidjes' louter om romantische verliefdheidsredenen naar Syrië gingen? Dat ze van niets wisten? Ook ter plaatse niets gezien of gemerkt hebben? Geen Jezidi slavin in hun 'huishouden' hebben gehad? Op een eerlijke manier aan die riante huizen in Raqqa zijn gekomen?

Het zijn smerige ratten, die in de Nederlandse samenleving niet thuishoren. Elke keer zeg ik het en ik blijf het zeggen, tegenwoordig tegen beter weten in:

Trek collectief hun Nederlanderschap in, en probeer uit alle macht met alle middelen die je hebt, die ratten buiten de deur te houden.