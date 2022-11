Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) maakte dinsdag 1 november bekend dat het kabinet 12 van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwen en hun 28 kinderen middels een ‘speciale operatie’ uit het noorden van Syrië heeft overgebracht naar Nederland (dat is één kind minder dan in september uitlekte, onduidelijk waarom).

JA21-voorman Joost Eerdmans vroeg dezelfde dag nog een debat aan (waarvan vooralsnog onduidelijk is of dat er wel of niet komt) over de kwestie. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas vroeg tijdens die debat-aanvraag of Yesilgöz alvast een overzicht van de kosten van die speciale operatie zou kunnen sturen.

Kosten niet openbaar

Afgelopen vrijdag gooide Yesilgöz het antwoord op het verzoek van de BBB’ster over de parlementaire schutting. Wat blijkt, de bewindsvrouw gaat die kosten niet openbaar maken:

“Operationele redenen staan in de weg van openbaarmaking van sommige kosten. Daar komt bij dat het niet past om in het stelsel van begroten en verantwoorden over kosten op individueel casusniveau verantwoording af te leggen. Dit speelt rond overbrenging naar Nederland van uitreizigers of hun kinderen temeer nu er een groot aantal diensten, ressorterend onder verschillende ministeries, betrokken zijn.”

Vreemd, de overheid heeft 12 van terreur verdachte vrouwen en hun kroost uit een nog steeds gevaarlijk Noord-Syrië met een speciale operatie opgehaald maar wil niet zeggen wat deze heeft gekost. Want het is zeker dat het niet gratis was.

Miljoenen euro’s belastinggeld

We gokken namelijk dat Defensie en de MIVD bij de operatie betrokken waren. Daarnaast het ministerie van Binnenlandse Zaken en de AIVD. Natuurlijk Buitenlandse Zaken en uiteraard het ministerie van Justitie en Veiligheid, de NCTV, politie, IND en de Raad voor de Kinderbescherming. Dat moet een grote groep militairen en ambtenaren zijn geweest die is afgereisd naar Syrië. Al die mensen moesten natuurlijk ook ter land, ter zee en in de lucht vervoerd worden, veilig kunnen communiceren, eten, drinken en slapen.

Het kan niet anders of de speciale operatie heeft de belastingbetaler miljoenen euro’s gekost. Die schatting valt te maken omdat de Belgen in september vorig jaar een soortgelijke missie uitvoerden. Daar ging het om het terughalen van slechts 6 vrouwen en hun 10 kinderen en die operatie kostte minimaal 1,1 miljoen euro (in België geven ze wél antwoord op dergelijke Kamervragen)!

Potentieel 12 Allahu Akbar roepende plofkippen

Resumerend: de Nederlandse overheid haalt actief 12 mogelijke terroristen naar Nederland, brengt daarmee moedige militairen en ambtenaren bewust in gevaar maar weigert de Tweede Kamer en dus de burger te vertellen wat die hele grap gekost heeft.

Dezelfde burger die maar moet hopen dat die 12 Syriëgangsters na gevangenisstraf en een ‘deradicaliseringstraject’ niet alsnog na een luid Allahu Akbar plofkippen blijken.

Caroline van der Plas stelde een terechte vraag. Benieuwd of ze gaat proberen de waarheid alsnog boven water te krijgen.