Hee maar dit is leuk. Kent u Anne Applebaum nog? Dat is een Amerikaanse publiciste die zich de hele dag druk maakt over Russische beïnvloeding (zeker niet onterecht) en daarbij alles wat er overal in de wereld voor informatie verschijnt interpreteert als Russische beïnvloeding (zeker wel onterecht). Mevrouw Applebaum voerde in maart 2016 campagne tegen het GeenPeil-referendum. In een artikel op Slate (geciteerd op Wikipedia) noemde ze uw eigenste GeenStijl zelfs een populist, hoax-loving website.

Nou ja. Die Anne Applebaum dus. Die is in het nieuws. Tenminste, haar echtgenoot is het nieuws. Want NRC (zouden wij nooit een populist, hoax-loving newspaper noemen, red.) heeft mannie Radek Sikorski even onder het vergrootglas gelegd en wat blijkt? Meneer vangt een ton per jaar van de Verenigde Arabische Emiraten als adviseur over een of andere conferentie. Lekker baantje, zult u zeggen, goed bekeken Radek. Maar! Radek heeft nog een ander bijbaantje. Hij is namelijk tevens ook daarnaast lid van het Europees Parlement (toegegeven, dat kost ook geen 40 uur per week). U weet wel, het parlement dat de laatste tijd zo positief in het nieuws is vanwege omkoping door boevenlanden zoals Qatar en Marokko.

Kom er maar in NRC: "De prominente buitenlandwoordvoerder en voormalig Pools minister van Buitenlandse Zaken, reist zo’n twee keer per jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten, voor een kosteloos verblijf in luxe resorts. En dat niet alleen: Sikorski krijgt zelfs betaald van zijn gastheren. Naast zijn salaris als Europarlementariër, van netto 7.646 euro per maand, ontvangt hij jaarlijks nog eens 100.000 dollar (93.000 euro) van de Emiraten, voor het adviseren over de conferentie."

"De conferentie zelf wordt inmiddels bezocht door een besloten groep van zo’n 150 politici en analisten, onder wie afgelopen jaar EU-buitenlandchef Josep Borrell. Pers is niet welkom, alles vindt plaats onder regels van beslotenheid."

"Sikorski gaf bij het Europees Parlement niet op dat hij eind vorig jaar de conferentie in de Emiraten bijwoonde, op kosten van dat land. Europarlementariërs zijn verplicht dergelijke reizen te melden. Volgens Sikorski hoefde dat in zijn geval niet, omdat hij de reis niet maakte in zijn rol als Europarlementariër. „Het maakte deel uit van mijn betaalde externe activiteiten.”"

"Om na te gaan of de riante betalingen, die zijn toegestaan volgens de regels van het EP, zijn standpunten als Europarlementariër beïnvloeden, analyseerde NRC het stemgedrag van Sikorski. Hoewel directe invloed niet kan worden aangetoond, blijkt wel dat Sikorski posities inneemt die de Emiraten goed uitkomen."

"In 2021 keert hij zich tegen een oproep om maatregelen te treffen tegen de Emiraten, vanwege de opsluiting van een kritische blogger. Datzelfde jaar steunt hij een poging om een resolutie over doodstraffen in Saoedi-Arabië te verzachten. Waar de resolutie aan de kaak wil stellen dat het land dissidenten laat executeren, steunt Sikorski een voorstel om in de tekst laten opnemen dat de Saoedi’s de laatste jaren steeds minder doodstraffen uitdelen."

"In deze kwesties stemt Sikorski mee met zijn partijgenoten, van de rechtse Europese Volkspartij, waarin ook het CDA zit. Daarom vindt Sikorski dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. „In alle kwesties over deze landen heb ik gestemd in lijn met de aanbevelingen van mijn politieke groep”, antwoordt Sikorski op vragen van NRC."

Walgelijke aantijgingen allemaal en ongetwijfeld ook onderdeel van een Russische desinformatiecampagne om Sikorski te ondermijnen! Sikorski is juist een ontzettende tegenstander van het beïnvloeden van democratische politici door buitenlandse mogendheden! En dit soort contacten horen nu eenmaal bij de internationale geopolitiek! Let liever eens op andere dingen GeenStijl! Dit soort nieuws moeten we niet willen!