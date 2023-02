Ach ja, en dan komt er een correctief referendum, dan zijn alle zaken van belang -immigratie, belastingen, EU, Nexit- er van uitgesloten, en waarschijnlijk ligt de lat dan zodanig hoog dat men weet dat het toch niet gaat gebeuren - denk aan een minimale 75% opkomst en 2/3 voor of tegen.-

We hebben vier keer een raadgevend referendum gehouden, en vier keer heeft de politiek in de meest letterlijke zin van het woord zijn reet er mee afgeveegd, en mocht dat correctief referendum er komen dan zijn er genoeg mitsen en maren ingebouwd dat politici dat in de toekomst onbezorgd kunnen blijven doen.

U mag dan uw mening dan uitbrengen over volkomen onbelangrijke zaken als de kleur van de lantarenpalen en kunt dan kiezen uit grijs of grijs.

Ik heb er pas vertrouwen in als het een referendum naar Zwitsers model wordt waar vragen van belang aan het volk worden voorgelegd en waar de wil van het volk daarna wordt uitgevoerd, ongeacht of de regering het wel of niet met de uitslag eens is.