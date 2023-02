Had meteen een beeld voor ogen bij het lezen van dit topic: Ergens in de jaren '80, het was in de Belgische Ardennen, waar ik met een groep vrienden & vriendinnen een oud & sfeervol huis had gehuurd, even buiten een dorp, voor de kerstva.... sorry, de wintervakantie.

Ik had mezelf verplicht om 's morgens vroeg verse broodjes te halen voor de goegemeente, bij de plaatselijke bakker, op een kwartier lopen van het huis. het was januari en extreem koud: min 18 graden, die ochtend om half negen. Er lag bovendien een dik pak sneeuw, dat alle geluiden dempte. Het was windstil, en de zon scheen in een strak-blauwe lucht. Uit de schoorstenen van alle huizen & boerderijen in het omliggende heuvellandschap steeg rook op, kaarsrecht omhoog en wit oplichtend tegen het blauw van de hemel. Het was adembenemend prachtig. Een waarlijk winter-wonderland. Een beeld dat ik nooit zal vergeten.

Ik keek om me heen en dacht nog: "Zó te kunnen wandelen, in zulk een verstild décor. Als geluk bestaat, dan moet het dít zijn".

En fuck die uitstoot-geobsedeerde muljeu-moralisten die elk geluk & genot in het menselijk bestaan met hun verstikkende mag-niet-cultuur wegzuigen.