Grote stukken? We hebben het over een plaatsje van 73k inwoners voor de oorlog (denk Alphen aan de Rijn) en dit is na maanden nog steeds niet veroverd. Ook het gebied ten westen van Bakhmut is geen makkelijk terrein om in te vechten dus de verovering daarvan zal niet per definitie tot de verovering van een groot stuk land leiden.

Daarnaast mijn twijfels of ik Historylegends neutraal zou noemen. Zoals veel youtube kanalen lijkt het nogal op de clicks gericht te zijn en slecht nieuws scoort nu eenmaal beter. Verder is het natuurlijk niet in het belang van Oekraine om nu te zeggen dat alles goed gaat, want inderdaad hoe meer westers materieel ze ontvangen hoe beter, en als ze zelf zeggen dit nodig te hebben kan dit de vaart er wel uithalen.

Vanuit andere bronnen heeft het er alle schijn van dat Rusland nu alles uit te kast trekt voordat het Westerse materiaal echt een verschil gaat maken en hierbij totaal schijt heeft de verliezen aan de eigen kant. Kans is aannemelijk dat het zal lukken om Bahkmut in te nemen maar het hele idee van daarna snel kunnen doorslaan is nergens op gebaseerd. Hiervoor heeft Rusland simpelweg de logistieke middelen en het materieel niet meer voor. Daarnaast staat het modderseizoen weer voor de deur.