Nou, daar is ie weer hoor: de stakingsfoto. Onder meer bekend van dit topic nog geen maand geleden en voorlopig nog wel even actueel met de aanhoudende werkonderbrekingen in de wereld van de vriendelijk naar elkaar zwaaiende chauffeurs en machinisten. Het massavervoer van Arriva, Transdev, Qbuzz, EBS, Keolis, RET Bus, Hermes en Connexxion staat stil en blijft als het aan de vakbonden ligt de hele week stilstaan. Had u maar een auto moeten kopen. De Franse sferen overheersen bij de bonden waar naast het regionale OV ook verschillende vuilnisophalers, medewerkers van de Sociale werkbedrijven, winkelmedewerkers in Rotterdam en het personeel van de Bijenkorf deze week het werk neerleggen. Iedereen wil meer geld in deze tijden van monsterinflatie en daarom gaat alles plat. Die middelvinger omhoog richting de werkgever, barbecue erbij en allemaal Frans spreken. Rest ons enkel de vraag: als iedereen staakt, is er dan nog wel iemand die merkt dat er gestaakt wordt? Kunt u mooi over filosoferen als u voor Jan with the short last name in een bushokje zit te wachten deze week.