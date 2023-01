We mogen namen raden

Sjaan, 19-01-2023 (staking streekvervoerders)

Sjaan is door haar vriend Piet het huis uit gezet. Met al haar bezittingen is ze op weg naar haar ex Saban, de bonkige vrouwenhandelaar uit Midden-Turkije. Saban moet haar komen ophalen van het station. Wat zal hij razend zijn

Udo, 13-01-2023 (staking Arriva & Keolis)

Udo werkt bij het Groene Hart Ziekenhuis afdeling cardiologie. Udo is met een donorhart (zie ijzeren koffertje) op weg naar het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Udo komt veel te laat en de persoon die het hart zou ontvangen is helaas overleden

09-09-2022 (staking NS)

Maaniekwa had de kans het leven van haar broertje te redden door op te treden als hostess bij een drillrapbattle. Helaas zou ze het evenement nooit bereiken, haar broertje is sindsdien spoorloos

30-08-2022 (staking NS)

Traintje (ze is Amerikaans, maar haar ouders zijn fan van de bips van Trijntje Oosterhuis en daar is ze naar vernoemd) had als topdiplomate een supergeheime ontmoeting met Poetin en Zelensky. Omdat Traintje niet kwam opdagen kwamen de vredesgesprekken tussen Poetin en Zelensky niet van de grond, bedankt NS

29-08-2022 (staking NS)

Drambeer kijkt op zijn telefoon. Hij heeft € 4.000.000 gewonnen in de Staatsloterij, maar de deadline om zijn prijs op te halen is 09.00 uur in Rijswijk. Hij heeft (behoorlijk) spijt van zijn uitstelgedrag

26-08-2022 (staking NS)

Simon Paul uit Jubbega mist het concert van Paul Simon. 'Hello darkness my old friend' spookt nu door zijn hoofd

24-08-2022 (staking NS)

Sjuul de Lange is blind. Hij ziet niet dat er niks op het bord staat. De omroeper is schor en heeft besloten zijn stem te sparen. Later zou blijken dat Sjuul ongeveer een WEEK op dezelfde plek heeft gezeten, wachtend op zijn trein

02-06-2022 (staking HTM)

Berend mist zijn sollicitatiegesprek als manager conflictbeheersing & sfeerbeheer hooliganvak Midden-Noord bij ADO Den Haag