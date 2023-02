De Mislukte Afganistan-veteraan Shabir Burhani aka Maiwand de Thuisblijver [GeenStijl Dossier] zat op vrijdagavond met een hamburgerovenschoteltje lekker op de bank naar de NPO te kijken toen opeens de traplopende bips van Mariëlle Tweebeke in beeld verscheen, en hij besloot te blijven kijken naar dat prima programma over 100 jaar wonen in Nederland. Onbegrijpelijk dat de NPO zulke significante tv-programma's wegpropt op onchristelijke time-slots, want het was best wel bere-interessant ende leerzaam qua woningbouw en volkshuisvesting. Wij raden u aan de herhalings te bekijken op uw streamings, want die huisbezoeken van Tweebeke aan die nog niet omgevolkte omgeyupte Jordanezen in de Amsterdamse Jordaan in hun heerlijke Jordanese kitsch-woningen zijn echt portretjes om te bewaren. Helemaal geweldig wordt het als Tweebeke met een culinair historicus (ja, dat is een baan nowadays) een eenpans-maaltijd uit 1901 gaat bereiden, en Mariëlle de puntjes en kontjes van de wortels weggooit: "Je kunt wel zien dat jij met geld bent opgegroeid."

Touché.

Camera Dude. Het is 2023...