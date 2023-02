Dit worden denk ik de oudste ‘bewegende beelden’ ooit die ik hier in het vrijdagavond stamcafé plaats.

De Belgische gitarist Django Reinhardt, de grondlegger van wat de zg ‘gypsy jazz’ is geworden (hier in Nederland het beroemde Rosenberg trio), trad met zijn ‘Quintette du Hot Club de France’ ensemble op in het Parijs van voor WO2. Als gevolg van een brand in zijn woonwagen (ja, zigeuners woonden in die tijd nog allemaal in woonwagens en reisden ook nog vrij gemakkelijk rond in die tijd) werden zijn ringvinger en pink van zijn linkerhand verminkt, althans hij kon ze niet meer gebruiken om gitaar te spelen. Toen heeft hij zich een geheel nieuwe techniek eigen gemaakt om gitaar te spelen met alleen zijn wijs- en middelvinger. Het is op deze bewegende beelden goed te zien, en als je het niet zou zien, zou je echt niet gaan denken: hee, wat raar, deze gitarist speelt maar met twee vingers, zo goed klinkt het allemaal.

Ook natuurlijk hier: violist Stéphane Grapelli, die ik in de jaren 80 hier in Den Haag op het North Sea Jazz Festival ook nog eens heb zien optreden. Maar hier is zijn haar nog volledig donker. Een opname kennelijk uit 1939. Vijf mensen die mooie muziek maken, en waarschijnlijk op dat moment niet vermoeden dat ze aan de vooravond staan van een gigantische wereldbrand. Omdat wij dat wel weten, stemt het zien van en luisteren naar deze opname een beetje melancholiek. Mij althans.

