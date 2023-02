Kijk. Eerst deed het kabinet natuurlijk ook wel zijn best. Maar toen was het meer gewoon een soort van zeg maar echt heel erg proberen. Maar nu. Nu wordt het anders hoor. Totaal anders. Want dit wordt niet zomaar je best doen. Dit wordt je stinkende best doen. Stinkend dus hè. Dat is dus je best, maar dan nog extra. Zo extra. Dat het stinkt.