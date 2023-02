:

Denk het ook, veel moslima’s dragen die doek ook niet.

Ik zat het even te googelen wat ik ooit wel eens gehoord had over de hoofddoek van voor 1980 zeg maar. Kom tegen dat in de jaren zeventig die nauwelijks te zien was op universiteiten in Turkije en Marokko, hoewel meisjes wel studeerden.

Libanon schijnt ooit voor de palestijnse invasie en stokerij van Iran een heel prettig land geweest te zijn (maar leefden ook veel Christenen daar). Beiroet zou het Parijs van het midden oosten zijn geweest.

Kaboel was ooit onderdeel van de hippie-trail. Pakistan was ooit een toonaangevend land met hockey en die jongens dronken ook echt wel een biertje na een wedstrijd zoals dat tot de jaren tachtig nog wel kon in de topsport.

Nu is religie natuurlijk ook weer cultureel en denk dat de fanatieke moslims gewoon wereldwijd al lang sterk in opmars zijn. Die dwingen dan dit soort apartheidssymbolen af.