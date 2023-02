De Bijlmer..."now there's a real shithole".

De weinige keren dat ik in een lokaal winkelcentrum (pal naast de Arena) was, verwachte ik elke keer dat er ergens een vrachtwagen stond waar ngo mensjes zakken voer stonden uit te delen aan de locals.

On topic: elk jaar duurdere & aanvullende schoolspullen want "moet van MinOndermaatswijs" is van alle tijden. In mijn tijd zat je nog een paar avonden te kaften ("joh, echwaar ?!"), veel dure boeken werden in het schooljaar nooit gebruikt en gingen einde schooljaar puntgaaf richting ruilbeurs. Het mocht allemaal (in die tijd al) flink wat kosten.

Sindsdien er wel een perma allergie aan overgehouden: spontaan rode vlekken als the usual D'66 suspects weer staan te leuteren over "er moet (nog) meer geld naar onderwijs". Optiefen a.u.b., in grote delen van onderwijs gaat de taxpoet al sinds jaren als een tsunami over de plinten heen.