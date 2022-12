Dat is een probleem

Het is tegenwoordig niet moeilijk om te bedenken hoe je je schoolopdrachten kunt laten schrijven door een computer. Er zijn tal van websites en diensten beschikbaar die kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om teksten te schrijven, en sommige leerlingen denken misschien dat ze hier hun voordeel mee kunnen doen. Maar het gebruik van AI om schoolopdrachten te laten schrijven is niet alleen oneerlijk tegenover de leraren die verwachten dat leerlingen hun eigen werk doen, het is ook een vorm van bedrog.

Leerlingen die hun schoolopdrachten laten schrijven door AI missen de kans om echt te leren en hun vaardigheden te verbeteren. Ze krijgen geen feedback van een leraar die hun werk kan beoordelen en hen kan helpen om te groeien als student. Bovendien levert het gebruik van AI om schoolopdrachten te schrijven vaak teksten op die niet kloppen of onsamenhangend zijn, wat kan leiden tot slechtere cijfers en een slechtere prestatie op school.

Het is belangrijk om te onthouden dat school niet alleen gaat om het behalen van goede cijfers. Het is ook een kans om te leren, te groeien en jezelf te ontwikkelen. Door je schoolopdrachten te laten schrijven door AI, mis je deze kans en doe je jezelf tekort. Dus, als je overweegt om je schoolopdrachten te laten schrijven door AI, denk dan twee keer na. Het is de moeite waard om de tijd te nemen om je eigen werk te doen en echt te leren van je studies.

PS: AI is een saaie zak.