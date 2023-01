:

Correct. Helemaal mee eens. Het is niet de verantwoording van jeugdzorg. Maar er *is* een jeugdzorg. Waarom? Omdat er gewoon gevallen zijn waarin de zorg van ouders tekort schiet om wat voor reden dan ook. Dan moet je ook kunnen verwachten dat als je jeugd*zorg* waar we miljarden belasting voor betalen ook voor de jeugd zorgt. Het woord zegt het al zegmaar. Jeugdzorg is echter 1 grote bureaucratische instantie vol met net afgestudeerde meisjes die dan aan de hand van protcollen gaan bepalen wat er moet gebeuren. Er is inderdaad zoals je zegt een groot tekort aan gastgezinnen, maar hun verantwoording is het ook niet. Gevolg is dat kinderen dat op 1 grote hoop in instellingen worden geplaatst met wederom onkundige mensen die volgens protocollen werken en waar simpelweg ook een personeelstekort is. Wie wil daar nou werken.

Daarnaast zijn de mensen die daar werken veelal net afgestudeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening meisjes, zonder enige ervaring/opleiding met psychiatrie / psychologie. Want daarin valt elders weer veel meer geld te verdienen, En iedereen die een *beetje* nadenkt weet natuurlijk dat het geen lieve aardige probleemloze modelkinderen zijn die daar terecht komen. Dus wat krijg je dan:

een groep van 20-40 kinderen met veelal pschologische problemen die door 4 parttime meisjes met een MWD opleiding door hun jeugd heen moeten worden begeleid. 1 psychiater die verantwoordelijk is voor vaak meerdere afdelingen en zeker weten *niet* achter zijn bureau vandaan komt maar in overleg met de MWD meisjes op basis van het dossier bepaald wat er moet gebeuren. Ze hooguit bij binnenkomst een keer spreekt, heeeeel misschien periodiek (eens per half jaar een half uurtje max). Tja. Hoe heet dat dan: een falende jeugdzorg instantie. En je hebt he-le-maal gelijk. Ouders zijn verantwoordelijk. Maar als er een miljarden kostebde jeugdZORG is, dan moet die *ook* in staat zijn om goed voor die *jeugd* te *zorgen*.... JeugdZorg.