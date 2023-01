@ Kees:

De laatste tegels na mijn Cure tegel had ik niet meer gelezen, wegens in mijn bed liggen en slapen.

Was je echt een vleermuis vroeger? :-) ik had het niet gedacht. Dacht dat je meer in de gitaar scène zat, Tupelo Honey enzo. Zelf had ik wel een zwarte kleding periode maar echt vleermuis, dat Ilse ik toch niet. Vond het wel interessant, maar toch ook een beetje te veel subcultuur, zoals jij al beschreef. Ik begreep ook niet zo die ophef van Cure fans die de band te vrolijk vonden worden. Dat heb ik echt eens letterlijk zo gehoord op de radio.

Die periode van Seventeen Seconds en Faith was echt wel mooi, maar deze band is zo veelzijdig en een hoop mooie muziek gemaakt en dan met een andere uitvalshoek.

Kiss Me Kiss Me Kiss Me was een beetje een overzichtsalbum met hulpeloze, woeste en vervreemdende muziek.

Nog eentje omdat ik het album weer wat meer zit te luisteren.

How Beautiful You Are.

www.youtube.com/watch?v=s08jD3E6Mpg