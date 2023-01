:

Ook sociaal economisch maar zeker atheïstisch. Het communisme heeft sowieso in de leer zitten.

Dat het Vaticaan de nazi’s steunde is niet het juiste beeld. Ze hebben veel te weinig er tegen gedaan, maar dat had een pragmatische reden. Heel ziek, dat wel. Op lager niveau was er wel degelijk verzet. Als jullie het interesseert is bv de geschiedenis van Dachau interessant en tekenend. Binnen het kamp was een extra kamp namelijk het “dominee en priesters kamp) dat wegens verzet van de kansel.

Een van de redenen dat er in Frankrijk veel minder Joden zijn vermoord dan in Nederland heeft deels (zeker niet geheel) te maken met het Vichy regime dat met fel verzet van de katholieke kerk kreeg te maken. Zonder steun van het Vaticaan dus. Er zijn daarin echt veel meer factoren, maar dit is belangrijk.

De nazi’s waren uitgesproken anti- Christelijk want een “zwakke” godsdienst van “keer de andere wang toe” een Jezus die vrijwillig aan het kruis ging en los daarvan: ook een sterke god mocht geen concurrent zijn van Hitler.

Ook niet van Stalin.

Dat wil niet zeggen dat Christendom nergens schuld heeft tav communisme en nationaalsocialisme. In beide regimes bestonden kerken die ook collaborateurs waren. Het Christendom was simpelweg te belangrijk in het leven van miljoenen mensen om zo maar aan de kant te schuiven. De USSR had gewoon kerken, maar wel onder strikte controle.

Mijn punt is dat het kwaad aantoonbaar bestaat wat we niet van welke god dan ook kunnen zeggen. Ga je uit van een niet bestaan van god of godheden, dan zit je nog met wat als “kwaad” gezien wordt. Hoe kan dat? Kwaad bestaat dus ook zonder god. Het kan zich kanaliseren via godsdienst, maar ook via atheïsme, politieke stromen enzovoorts.