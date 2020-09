We weten niet *precies* hoe het zit, maar de twee sujetten in de bovenstaande video herkennen we wel. Die ielige is de eerder dit jaar veroordeelde kindermisbruiker en allround stokebrand Youness Ouaali, die andere is Sohrab “0fux” Yazdian, die faam verwierf door AD-medewerker Ismail ”Tuigvlogger” Ilgun uit Poelenburg te verjagen (2016 al weer) en sindsdien als een soort vloggende vleermuis de Batman van Zaandam uit te hangen. Zo veel weten we. We weten ook dat in de afgelopen weken tweemaal een explosie is geweest bij het huis van de moeder van Yazdian. De vlogverdachte is Youness, de aanleiding een ruzie.

De vechtpartij in deze video ging aan die explosies vooraf. Beide partijen claimen de ander verslagen dan wel verjaagd te hebben, dus dat oordeel laten we lekker aan u. Voor wie Pathé Thuis al uitgespeeld heeft vanavond: 0fux heeft vandaag een drie kwartier durende documentaire gedropt met de titel “Endgame” . En ja, zo voelt 2020 onderhand wel ja: Shabir “Maiwand de Thuisblijver” Burhani doet de geëmotioneerde recensies. Hallo. Bent u daar nog? Geen zorg. De kroeg gaat zo open...

En nu zit deze in ons hoofd