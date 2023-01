Ik ben ook een tot slaaf gemaakte. Ik had makkelijk naar het VWO gekund maar mocht niet want arbeiderszoontje. Ik heb de eerste twee jaar van mijn ''carrière'' gratis ''mogen'' werken via een BBL constructie die tegenwoordig illegaal is. Krijg ik daar ook herstelbetaling voor? En dan ook voor die jaren bij die VVD kutboer die mij stelselmatig onderbetaald heeft en geheel (niet!) volgens de regels wekelijks tussen de 75 en 90 uur liet werken? We hebben het hier over zwaar en repetitief werk hè? Na anderhalf ontslagen, omdat ik al een week met griep op mijn werk kwam, en gewoon echt één dag nodig had om te herstellen, met als bedankje voor mijn inzet óók nog even een ontiegelijk slechte referentie die ik nergens aan verdiend heb. Ik zal geen namen noemen. Afijn. Slavernij bestaat nog steeds. Het heet flexwerk. En als het geen slavernij mag heten noem het dan maar exploitatie. En ja, je moet je wel zo laten behandelen, anders ben je dakloos of mag je terug naar Polen. Mensen doen dit natuurlijk alleen maar omdat ze willen participeren in de arbeidsmarkt. Geheel vrijwillig. Joe.