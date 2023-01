Ja, weer veel berichtgeving mbt de asielcrisis. Logisch, want gisteren was er een grote 'pow-wow' in Stockholm over deze 'problematiek'. En ik las zowaar twee kleine lichtpuntjes die besproken zijn:

"Het kabinet wil dat er met EU-geld hekken worden gebouwd aan de buitengrenzen. Oostenrijk vraagt daar al langer om, Hongarije ook en commissaris Johansson sloot dat vandaag niet meer categorisch uit.''

Ik pleit er hier al jaren voor: hekken op de landsbuitengrenzen en pushbackbeleid op zee. Over dat laatste lees ik niets, en onze Eric zwakt dat hekken-verhaal helaas ook weer af:

"We hebben buitengrenzen, die mag je markeren met een hek. Daar moeten natuurlijk wel poorten in zitten, mensen moeten asiel kunnen aanvragen.''

Nee, Eric, asiel aanvragen doen mensen maar in hun 'eige' land; niet eerst helemaal naar de EU 'reizen', daar proberen binnen te sneaken en dan asiel aanvragen, dat is gewoon de huidige praktijk, daar moeten we nu juist vanaf. Tweede lichtpuntje:

"De EU kan landen die hun burgers niet terugnemen onder druk zetten met visabeperkingen, maar doet dat nauwelijks. Gaat dat veranderen?

'Dat denk ik wel na het overleg van vandaag. We gaan die stok meer hanteren, met ontwikkelingshulp en handelsvoordelen als wortel.''

Die stok moet je keihard hanteren; schurkenstaatjes als Marokko en Algerije moet je ongenadig de financiële duimschroeven aandraaien, net zo lang tot ze gaan 'meewerken'. Niet belonen voor medewerking, maar keihard straffen bij tegenwerking. Een andere taal begrijpen ze in dat soort landen niet.

En verder dan nog wat ergerlijke berichten. Op de Joop hebben ze het er ook over, maar daar wordt het natuurlijk gedownplayed als: het valt wel mee (''Het aantal asielzoekers vormt met een krappe 12 procent maar een klein deel van alle migranten die jaarlijks naar Nederland komen.''), en die 'opvangcrisis' is de schuld van het kabinet (''Daarnaast is er de afgelopen jaren fors bezuinigd op onder meer de opvang en begeleiding van asielzoekers. Dat alles heeft geresulteerd in de opvangcrisis die afgelopen zomer pijnlijk blootgelegd werd."). Verder valt het belabberde Nederlands weer eens op (komt denk ik omdat er veel mensen met een migratieachtergrond bij de Joop werken en modereren):

"... dit jaar waarschijnlijk meer asielzoekers naar Nederland komen dan waar het kabinet op berekend is.'' Nee, het is óf 'dan waar het kabinet op gerekend heeft', óf 'dan waar Nederland op berekend is'; dan klopt het, allebei trouwens.

Verder blijken er in Nederland ca 5000 zg 'derdelanders' uit Oekraïne te zitten, waar iets mee moet. Die moeten uiteraard zo snel mogelijk terug naar hun 'eige' landen, maar ook hier geldt: eenmaal binnen Luilekkerland Nederland, wil niemand meer weg:

"Hamad Lawan (31) heeft geen idee wat er over vijf weken gaat gebeuren. Wordt hij op straat gezet? Moet hij zich bij het aanmeldcentrum in Ter Apel melden voor de reguliere asielprocedure, waarin hij vermoedelijk geen kans maakt? Of zullen ze hem op het vliegtuig naar Nigeria zetten, het land waar zijn voorouders vandaan kwamen en waarvan hij een paspoort bezit, maar waar hij naar eigen zeggen nooit is geweest?''

O , o, wat een leed weer. Natuurlijk moet deze figuur op een vlucht naar Nigeria worden gezet. En van die Gutmensch argumenten die je dan altijd leest, word ik echt niet goed: o jeetje, dan moet hij naar een land waar hij nog nooit is geweest!?!? Was hij al eens eerder in Nederland geweest dan? Was dat een bezwaar om helemaal hierheen te reizen? Flikker toch eens een keer op met al die onzin en zet uit wat je uit kunt zetten.